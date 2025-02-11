Bodrum'da ses yok

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Jose Morais'in yönetimindeki Sipay Bodrum FK ile Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe 0-0 berabere kaldı. Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi. Bodrum FK'nin başındaki ilk maçına çıkan Jose Morais, takımıyla çıktığı ilk maçta sahadan 1 puanla ayrılırken, Bodrum FK puanını 17'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça yükselen Göztepe ise 35 puana ulaştı ve 5. sıradaki yerini korudu.

ELİ BOŞ DÖNDÜLER!

Maça hızlı başlayan Göztepe, 10. dakikada, Matsuki ile gole yaklaştı. 28'de Bodrum FK atağında Puscas'ın vuruşunda top, az farkla direğin yanından dışarıya çıktı. 41'de Seferi bir fırsattan daha yararlanamadı. 49'da Göztepe'de Dennis'in vuruşu az farkla dışarı çıktı. 55'te Okita'nın vuruşunda top üst ağlarda kaldı. 56'da Bodrum etkili geldi ama kaleci Lis, Okitay'a Okita'ya geçit vermedi. Ataklardan sonu çıkmadı ve maç 0-0 bitti.

15 MAÇTA 1 GALİBİYET

Bodrumspor ilk sezonun yaşadığı Süper Lig'de kötü günler geçiriyor. Sezona İsmet Taşdemir ile başlayan, sonrasında Volkan Demirel ile yola devam eden ve son olarak Jose Morais'i göreve getiren yeşil-beyazlılar son 15 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. 29 Eylül'de Adana Demir'i yendiği 7. haftada 9 puanla 8. sırada yer alan Bodrum, sonrasında oynadığı 15 maçta sadece Sivasspor'u yendi. Bu periyotta 7 puan toplayan yeşil- beyazlılar, 17. sıraya geriledi.

BODRUM FK YENİ HOCASIYLA İLK KEZ

Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel'in yerine göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı Jose Morais yeni takımı ile ilk maçına çıktı. Mories; İnter, Chelsea, Real Madrid gibi takımlarda Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapmıştı. Bu arada bu yıl en uzun kazanamama serisini ilk üç haftada yaşayan Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, o günden bugüne ilk kez üst üste maç kazanamadı. İzmir temsilcisi, Fenerbahçe ve Alanyaspor yenilgilerinin ardından Bodrum'dan beraberlikle döndü. Üç maçta 1 puan alabilen Göztepe, ilk 4 yarışında ağır bir yara aldı.