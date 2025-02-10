Sipay Bodrum FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Sipay Bodrum FK - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sipay Bodrum FK ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran ev sahibi takım göreve Jose Morais'i getirdiğini açıkladı. Küme düşme hattından bir an önce çıkmayı hedefleyen Ege temsilcisi, yeni çalıştırıcısı ile çıkış arıyor. Bodrum FK oynadığı 21 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 17. sırada yer alıyor. Avrupa kupalarında yer almayı hedefleyen Göztepe ise zorlu deplasmanda 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Son iki maçını da kaybeden İzmir ekibi, kötü gidişe son vermek istiyor. Zorlu deplasmanda Romulo'nun oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, Stanimir Stoilov'un nasıl bir çözüm bulacağı merak ediliyor. Peki, Sipay Bodrum FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SİPAY BODRUM FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK - Göztepe maçı 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SİPAY BODRUM FK - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK - Göztepe maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMULO OYNAYACAK MI?

Bodrum FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Göztepe'de Romulo'nun son durumu merak ediliyor. Tedavisine devam edilen Brezilyalı futbolcunun kritik karşılaşmada forma giymesine zor gözüyle bakılıyor. 9 golle takımının en golcü ismi olan Romulo yerine David Tijanic'in forma giymesi bekleniyor.

JOSE MORAIS İLK MAÇINA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran Bodrum FK, göreve Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'i getirdiğini açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı ile ilk maçına çıkmaya hazırlanan Ege temsilcisi, Göztepe karşısında 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 7. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek Sipay Bodrum FK ile Göztede 7. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalardan 3'ünü Bodrum temsilcisi kazanırken, 1 mücadeleyi de İzmir ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sipay Bodrum FK - Göztepe maçının hakemi Yasin Kol oldu. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Seyfettin Ünal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Yusuf Ziya Gündüz üstlenecek.