Günün transfer bombası! Süper Lig'e...
Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Firmino ile ilgili o haber, taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 12:46 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 12:47
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Suudi kulüplerine 10 yabancı oyuncu oynatma hakkı veriliyor ve ikisi 21 yaşın altında olması gerekiyor. Riyad Mahrez ve Ivan Toney kaydedildi ancak Firmino kadroda yer almadı.
Eski Liverpool oyuncusu Pro League'de oynamaya uygun olmayacak olsa da Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir. Al-Ahli, turnuvanın eleme aşamalarını geçti.
Firmino'nun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor ancak sezon sonuna kadar lig maçlarından uzak kalması nedeniyle ayrılma talebinde bulunup bulunmayacağı henüz belli değil.
Goal.com'un haberine göre şu anda Türkiye Süper Ligi'nde transfer dönemi devam ederken oyuncunun Türk futboluna katılma ihtimali de bulunuyor.
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