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Haberler Süper Lig Günün transfer bombası! Süper Lig'e...

Günün transfer bombası! Süper Lig'e...

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Firmino ile ilgili o haber, taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 12:46 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 12:47
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Günün transfer bombası! Firmino Süper Lig'e...

Brezilyalı yıldız Roberto Firmino, Suudi Pro Lig ekibi Al-Ahli tarafından beklemediği bir durumla karşılaştı.

Günün transfer bombası! Firmino Süper Lig'e...

Al-Ahli, ocak ayındaki transfer döneminin tamamlanmasının ardından güncellenmiş bir kadro listesi sundu ve Firmino kadroya dahil edilmeyerek büyük bir şok yaşadı.

Günün transfer bombası! Firmino Süper Lig'e...

Son gün, kulüp Brezilyalı kanat oyuncusu Galeno ile sözleşme imzaladı ve Firmino'nun yerine onun adı yazıldı.

Günün transfer bombası! Firmino Süper Lig'e...

Suudi kulüplerine 10 yabancı oyuncu oynatma hakkı veriliyor ve ikisi 21 yaşın altında olması gerekiyor. Riyad Mahrez ve Ivan Toney kaydedildi ancak Firmino kadroda yer almadı.

Günün transfer bombası! Firmino Süper Lig'e...

Eski Liverpool oyuncusu Pro League'de oynamaya uygun olmayacak olsa da Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir. Al-Ahli, turnuvanın eleme aşamalarını geçti.

Günün transfer bombası! Firmino Süper Lig'e...

Firmino'nun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor ancak sezon sonuna kadar lig maçlarından uzak kalması nedeniyle ayrılma talebinde bulunup bulunmayacağı henüz belli değil.

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