Günün transfer bombası! Süper Lig'e...

Suudi kulüplerine 10 yabancı oyuncu oynatma hakkı veriliyor ve ikisi 21 yaşın altında olması gerekiyor. Riyad Mahrez ve Ivan Toney kaydedildi ancak Firmino kadroda yer almadı.

Eski Liverpool oyuncusu Pro League'de oynamaya uygun olmayacak olsa da Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir. Al-Ahli, turnuvanın eleme aşamalarını geçti.