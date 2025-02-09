TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına 12 milyon Euro'luk teklif!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ederken flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'da o futbolcuya sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin bu kararında teknik direktör Jose Mourinho'nun da önemli etkisi var. Portekizli teknik adam, Szymanski'ye sezonun geri kalanında ihtiyacı olduğunu belirterek yönetimden teklifi kabul etmemesini istedi.
Bunun üzerine transfer teklifi geri çevrildi. Fenerbahçe kurmaylarının İtalyanlar'a "Sezon sonu görüşelim" yanıtını verdiği de gelen haberler arasında.
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