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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına 12 milyon Euro'luk teklif!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına 12 milyon Euro'luk teklif!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ederken flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'da o futbolcuya sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 12:10
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına 12 milyon Euro'luk teklif!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ara transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katmayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına 12 milyon Euro'luk teklif!

Gelen oyuncuların yanı sıra Kanarya'da takımdan ayrılacak oyuncuların da geleceği merak konusu. Bu doğrultuda Fenerbahçe, Avrupa'daki transferin son gününde sürpriz bir teklifi geri çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına 12 milyon Euro'luk teklif!

FIORENTINA SZYMANSKI'Yİ İSTEDİ

Takvim'in haberine göre İtalya'nın köklü kulüplerinden Fiorentina Polonyalı yıldız, Sebastian Szymanski'yi transferin son gününde Fenerbahçe'den istedi. Sarı-Lacivertliler, 12 milyon Euro teklif eden Fiorentina'nın teklifini kabul etmedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına 12 milyon Euro'luk teklif!

Fenerbahçe'nin bu kararında teknik direktör Jose Mourinho'nun da önemli etkisi var. Portekizli teknik adam, Szymanski'ye sezonun geri kalanında ihtiyacı olduğunu belirterek yönetimden teklifi kabul etmemesini istedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına 12 milyon Euro'luk teklif!

Bunun üzerine transfer teklifi geri çevrildi. Fenerbahçe kurmaylarının İtalyanlar'a "Sezon sonu görüşelim" yanıtını verdiği de gelen haberler arasında.

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