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Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı. Açıklanan listede son olarak Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını yöneten hakem Burak Pakkan yer almadı. İşte detaylar..

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 11:43 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 12:06
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Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

7 Şubat Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

8 Şubat Cumartesi:

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

9 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe: Yasin Kol

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