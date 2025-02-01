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Haberler Süper Lig Emre Belözoğlu: Antalyaspor çok daha iyi konumda olmayı hak ediyor

Emre Belözoğlu: Antalyaspor çok daha iyi konumda olmayı hak ediyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından konuk ekipte teknik direktör Emre Belözoğlu dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 16:57
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Emre Belözoğlu: Antalyaspor çok daha iyi konumda olmayı hak ediyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenen Onvo Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, Antalyaspor'un şehrin tüm dinamikleriyle ayağa kalkacağını ve daha hedefli bir takım haline gelebileceğini söyledi.

Belözoğlu, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi.

Hatayspor'un, teknik direktör Murat Şahin ile havasının değiştiğini dile getiren Belözoğlu, kendileri için çok zor bir maç olduğunu kaydetti.

Kısa vadeli planlarda bu maçın değerini oyunculara ilk günden itibaren aktarmaya çalıştığını ifade eden Belözoğlu, "Hatayspor'un savunma arkasında zaafları olduğunu, bu anlamda gösterdiğimiz uygulama çabaları var içeride. Çünkü karşı planlar yapmanız gereken bir takım. Aslında bireysel oyuncuları kaliteli bir takıma karşı oynadık. Ne olursa olsun elimizden geldiğince yine maçı belli bölümlerde tuttuk." dedi.

Karşılaşmada net pozisyonlar olmamasına karşın basit goller yediklerini anlatan Belözoğlu, şunları söyledi:

"Oyuncularımın isteği, arzusu, bir şeyi gösterdiğimde onları yapmaları ve özellikle enerjileri beni mutlu ediyor. Antalyaspor, şehrin tüm dinamikleriyle ayağa kalkacak ve daha hedefli bir takım haline gelebilecek. Oyuncularım o morali bütün şehre ve Antalyaspor'a destek veren herkese kazandırmak istiyorlar. İnşallah bunu başarabiliriz. Antalya şehri çok daha güzel günleri, Antalyaspor çok daha iyi konumda olmayı hak ediyor."

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