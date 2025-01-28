Gaziantep FK İzzet Ali Erdal ile anlaştı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim'ın genç stoperi İzzet Ali Erdal ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Gaziantep FK bu transferle savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Hoffenheim forması giyen, sol stoper oyuncusu İzzet Ali Erdal ile 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz İzzet Ali Erdal, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. İzzet Ali'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.