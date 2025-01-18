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Haberler Süper Lig RAMS Başakşehir 2-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

RAMS Başakşehir 2-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi. İşte maçın detayları… | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 13:19 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 15:40
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RAMS Başakşehir 2-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 20. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Son iki maçını lider Galatasaray'a karşı oynayan ve gösterdiği performans ile futbolseverlerin takdirini toplayan RAMS Başakşehir, son maçında Atakaş Hatayspor'a karşı deplasmanda 2-1 galip gelen Rizespor ile karşılaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan galip ayrılan taraf 2-0'lık skorla Baykuşlar oldu.

RAMS Başakşehir'de bu sezon gol krallığı yarışında zirvede yer alan isim Krzysztof Piatek, sarı kart cezalısı olduğu için maçta yer almazken Piatek'in eksiğini Brezilyalı sağ ayak Joao Figueiredo kapattı.

Mücadelenin ilk yarısında Başakşehir, 21. dakikada penaltı kazandı. Figueiredo'nun penaltı vuruşunu gole çevirmesi ile Baykuşlar 1-0 öne geçti.

Rizespor'un 80. dakikada kazandığı penaltıdan Rachid Ghezzal yararlanamadı. Ghezzal, Süper Lig kariyerinde ilk defa bir penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

10 dakika uzatma verilen ikinci yarıda 90+11'de RAMS Başakşehir golü Ömer Ali Şahiner ile buldu ve böylelikle skor belirlendi: 2-0.

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