Ahmet Çakar değerlendirdi! Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçındaki o pozisyon penaltı mı?
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu mücadeleyi ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. Çakar'dan maçtaki tartışmalı pozisyon için ise flaş yorum geldi. İşte detaylar...
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Sonuçta G.Saray bir türlü o istediği golü bulamadı. Bu arada Okan Buruk, tüm riskleri alarak oyuncu değişiklikleri yaptı ama nafile. Üstelik ikinci yarı oyundan düşen Hatayspor maçı kazanabilirdi de.
Uzatmalarda inanılmayacak bir gol kaçırdılar. Sonuçta G.Saray'dan kimsenin beklemediği bir puan kaybı oldu. Gelelim hakeme. Daha da doğrusu VAR'a…
Mertens'e ikinci yarıda yapılan hareket penaltı. Hem VAR daveti doğru hem de verilen karar. Ama ilk yarıda büyük bir skandal yaşandı. Hataysporlu defans oyuncusu yerdeyken topu son anda eli ile çıkardı.
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
Çok açık penaltı olmalıydı ama ne VAR'dan ne orta hakemden tık yok. Yine ikinci yarı G.Saray'ın golü ofsayttan iptal. Sağdan bakıyoruz soldan bakıyoruz olmayabilir. Nasıl ofsayt anlamadım!
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