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Haberler Galatasaray Ahmet Çakar değerlendirdi! Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçındaki o pozisyon penaltı mı?

Ahmet Çakar değerlendirdi! Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçındaki o pozisyon penaltı mı?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu mücadeleyi ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. Çakar'dan maçtaki tartışmalı pozisyon için ise flaş yorum geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 13:29
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Ahmet Çakar değerlendirdi! Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçındaki o pozisyon penaltı mı?

Galatasaray nice maçları kötü oynadı kazandı ama dün gece özellikle 2. yarısını mükemmel oynadığı maçı kazanamadı. İkinci yarıya bakıyoruz neler kaçtı neler!

Ahmet Çakar değerlendirdi! Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçındaki o pozisyon penaltı mı?

Mesela Barış Alper… Allah ona öyle yetenekler vermiş ama bazen ezbere oynuyor. Mesela ikinci yarı son 20 dakika içinde çaprazdan kaleci ile karşı karşıya, kaleye vuracağına ortaya pas çıkartmaya kalktı. Bu seviyedeki futbolcu o pası öyle vermemeli ya da o pası hiç vermemeli.

Ahmet Çakar değerlendirdi! Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçındaki o pozisyon penaltı mı?

İlk yarı G.Saray tutuktu. Karambolden golü de yediler ama ikinci yarı mükemmel başlayıp penaltıda Osimhen ile beraberliği buldu. Sonra G.Saray'ın geldiği her atak neredeyse gol pozisyonu oldu. Osimhen, Barış herkes kaçırdı.

Ahmet Çakar değerlendirdi! Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçındaki o pozisyon penaltı mı?

Sonuçta G.Saray bir türlü o istediği golü bulamadı. Bu arada Okan Buruk, tüm riskleri alarak oyuncu değişiklikleri yaptı ama nafile. Üstelik ikinci yarı oyundan düşen Hatayspor maçı kazanabilirdi de.

Ahmet Çakar değerlendirdi! Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçındaki o pozisyon penaltı mı?

Uzatmalarda inanılmayacak bir gol kaçırdılar. Sonuçta G.Saray'dan kimsenin beklemediği bir puan kaybı oldu. Gelelim hakeme. Daha da doğrusu VAR'a…

Ahmet Çakar değerlendirdi! Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçındaki o pozisyon penaltı mı?

Mertens'e ikinci yarıda yapılan hareket penaltı. Hem VAR daveti doğru hem de verilen karar. Ama ilk yarıda büyük bir skandal yaşandı. Hataysporlu defans oyuncusu yerdeyken topu son anda eli ile çıkardı.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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