Ahmet Çakar değerlendirdi! Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçındaki o pozisyon penaltı mı?

Mesela Barış Alper… Allah ona öyle yetenekler vermiş ama bazen ezbere oynuyor. Mesela ikinci yarı son 20 dakika içinde çaprazdan kaleci ile karşı karşıya, kaleye vuracağına ortaya pas çıkartmaya kalktı. Bu seviyedeki futbolcu o pası öyle vermemeli ya da o pası hiç vermemeli.