8. harika Göztepe

Süper Lig'in flaş ekibi Göztepe, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa karşısında izleyenlere futbol ve gol resitali sunup rakibini 5-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, evinde üst üste 8. galibiyetini alarak rekor kırdı. Maça hızlı başlayan Göztepe, 7. dakikada David Tijanic'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı. Göz-Göz, 53'te Juan'ın attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

OPOKU KIZARDI

71'de konuk ekip Kasımpaşa'da Opoku, ikinci sarı karttan kırmızı görüp takımını 10 kişi bıraktı. Göztepe, 78'de Romulo Cardoso ile bir gol daha bulup skoru 3-0'a getirdi. 86'da Victor Hugo ve 90+6'da İsmail Köybaşı ile birer gol daha atan İzmir temsilcisi, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Göztepe puanını 31'e yükseltirken, Kasımpaşa 21 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncular, maç sonunda zaferi taraftarıyla kutladı.

STANIMIR STOILOV'A FAIR PLAY ÖDÜLÜ

TFF tarafından fair play ödülüne layık görülen Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'a ödülü verildi. Bulgar hocaya ödülünü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu verdi. Stoilov, 18. haftada G.Saray ile oynadıkları maçın ardından yaptığı "centilmenliği ön plana çıkaran maç sonu demeci" dolayısıyla fair play ödülü aldı.

'OYUNU GELİŞTİREREK İLERLİYORUZ'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, sergiledikleri performans nedeniyle oyuncularını kutladı. Taraftarın desteğiyle kritik bir galibiyet aldıklarını belirten Bulgar teknik adam, "Oyunumuzu geliştirerek ilerlemeye devam ediyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz" dedi.

TARİHİ BİR GALİBİYET!

Göztepe, şanlı mazisine yeni bir başarı halkası ekledi. Sarı-kırmızılılar, evinde üst üste 7. kazanıp bu alanda kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini elde etti. Göztepe, daha önce Bodrum, Kayseri, Sivas, Trabzon, Konya, Adana Demir ve Rize'yi yenmişti.

KELEŞ'TEN ÖZELEŞTİRİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Göztepe karşısında alınan yenilgiden sonra özeleştiri yaparak, "Sahada istediklerimizi yapamadık. Bize yakışmayacak bir skorla kaybettik. Bu maçtan dersler çıkaracağız" dedi.