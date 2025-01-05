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Haberler Süper Lig Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Kasımpaşa - Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 13:40
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Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

18. hafta maçında Kasımpaşa - Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kasımpaşa, 20 puanla 12. sırada yer alıyor. Son haftaların formda takımı Gaziantep FK ise 21 puanla 8. sırada bulunuyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor.

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

MAÇIN 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Brekalo, Da Costa.

Gaziantep FK: Burak, Mustafa, Viana, Ertuğrul, Mbakata, Daubin, N'Diaye, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Okereke.

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı 5 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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