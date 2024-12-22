Göztepe 3-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ilk golü, 25. dakikada Novatus Miroshi'nin kafa vuruşuyla geldi. İkinci gol ise 71. dakikada David Tijanic tarafından kaydedildi. Maçtaki son golü 78. dakikada Alikulov kendi kalesine attı.

Bu galibiyetle Göztepe, ligdeki puanını 28'e yükselterek 4. sıraya yerleşti. Çaykur Rizespor ise 20 puanla 11. sırada kaldı.

Göztepe, bir sonraki maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.