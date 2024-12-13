Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kritik mücadele öncesi önemli notlar!

Fenerbahçe - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıkla

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren takımlar, hafta içi Avrupa'da sınav verdi. Athletic Bilbao karşısında, kendi sahasında 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, derbide alınan mağlubiyetin ardından bir şok daha yaşadı. Fatih Terim Stadyumu'nda Alman temsilcisi Heidenheim ile mücadele eden turuncu-lacivertliler ise 4 haftalık galibiyet hasretine son vererek, mücadeleyi 3-1 kazandı. Süper Lig'in 16. haftasına damga vuracak mücadelelerin başında gelen Fenerbahçe - Başakşehir maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı 15 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşma, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

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FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

15 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA MAĞLUP

UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyen Fenerbahçe, 6. haftada Athletic Bilbao'yu ağırladı. Zorlu geçen mücadelede İspanya temsilcisine 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler Avrupa yarışında önemli bir yara aldı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maça çıkan Fenerbahçe, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puanla 21. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR GALİBİYET HASRETİNE SON VERDİ

UEFA Konferans Ligi'nde 4 maçta sadece 2 puan toplayabilen Başakşehir, 5. haftada karşılaştığı Heidenheim maçını 3-1 kazanarak galibiyet hasretine son verdi.

5 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Çağdaş Atan'ın öğrencileri 5 puanla 24. sırada bulunuyor.

SAMET AKAYDİN OYNAMAYACAK

Athletic Bilbao maçında Samet Akaydin'ın 5. dakikada yaptığı hata sonrası kalesinde gol gören Fenerbahçe taraftarı, maçın geri kalan kısmında deneyimli savunma oyuncusuna tepki gösterdi.

Akaydin topu her ayağına aldığında ıslıklayan Fenerbahçe taraftarı hakkında Jose Mourinho'dan açıklama geldi.

"EVİMİZDEKİ MAÇTA OYNATMAM ONU"

Athletic Bilbao maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Önümüzdeki maçta Fred, Oğuz, Kostic geri dönecek. Samet'i korumam gerekiyor. Evimizdeki maçta oynatamam onu. Onu korumam gerekiyor. 3-4-5 değişliklik olacak ama henüz düşünmedim. Başakşehir'i iyi biliyorum. Eğer uyuyabilirsem yarın, eğer uyuyamazsam bugün analiz etmeye başlayacağım" dedi.

HEM BAŞAKŞEHİR HEM DE FENERBAHÇE'DE OYNADILAR

Süper Lig'de karşı karşıya gelecek Fenerbahçe - Başakşehir maçında 6 futbolcu her iki tamımda da top koşturdu. İşte hem Başakşehir de hem de Fenerbahçe'de oynamış olan o futbolcular:

- Cengiz Ünder

- İrfan Can Kahveci

- Miguel Crespo

- Dimitrios Pelkas

- Deniz Türüç

- Volkan Babacan

GOLCÜLER KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçında gol krallığı listesinde zirve yer alan isimler karşı karşıya gelecek. 9 gol kaydedip, Ciro Immobile ile gol krallığı yarışında zirvede bulunan Krzysztof Piatek ile 8 gol atarak listenin üst sıralarına adını yazdıran Edin Dzeko kozlarını paylaşacak.

İki golcünün mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı hakemi Ozan Ergün olacak. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın 4. hakemlğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

15 Aralık Pazar günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe - Başakşehir maçının bilet fiyatları açıklandı. Sarı-lacivertliler tarafından yapılan açıklamaya göre, en ucuz bilet fiyatı 900 TL olarak belirlendi. İşte, Fenerbahçe - Başakşehir maçı bilet fiyatları:

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 900,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 1.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 1.700,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 2.200,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 3.050,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 3.500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 4.150,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 4.750,00 TL

VIP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 14.500,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.170,00 TL