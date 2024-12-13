  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Sivasspor Bülent Uygun: Yediğimiz golden sonra düştük

Bülent Uygun: Yediğimiz golden sonra düştük

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK'ye 2-0 yenilen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, yedikleri ilk golden sonra düşüş yaşadıklarını söyledi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 00:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bülent Uygun: Yediğimiz golden sonra düştük

Tecrübeli teknik adam, Grey Beton Bodrum Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Son dönemde kazanamayan iki takımın karşı karşıya geldiğini hatırlatan Uygun, "Bugün iki tarafa da galibiyet lazımdı. Dolayısıyla kart cezalılarımız ve sakatlarımızın olması, kadro yapımızın kısıtlı olması... İlk yarıda istediğimiz oyun planlaması güzel gitti ama yediğimiz golden sonra düşüş yaşadık." dedi.

Rakiplerini tebrik eden Uygun, beklenti içinde oldukları bazı futbolcuların bugün kötü performans sergilediğini dile getirdi.

Bülent Uygun, devre arasında 4-5 transfer yaparak kadrolarını güçlendirmek istediklerini söylerine ekledi.

Hüseyin Yücel'den Salah itirafı!
Beşiktaş'tan Twente maçı yasağına tepki
DİĞER
Ünlü oryantal Asena'nın lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı! Eşinden milyonluk hediye
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
Yasin Özcan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? açıklama geldi
F.Bahçe'nin yeni stoperi Hollanda'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mijatovic: Kendimize inanmaya devam etmeliyiz Mijatovic: Kendimize inanmaya devam etmeliyiz 00:11
G.Saray Bursa'da farklı kazandı! G.Saray Bursa'da farklı kazandı! 00:10
Hüseyin Yücel'den Salah itirafı! Hüseyin Yücel'den Salah itirafı! 23:49
Beşiktaş'tan Twente maçı yasağına tepki Beşiktaş'tan Twente maçı yasağına tepki 23:46
Hüseyin Yücel'den Talisca açıklaması! Hüseyin Yücel'den Talisca açıklaması! 23:25
Yasin Özcan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? açıklama geldi Yasin Özcan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? açıklama geldi 23:12
Daha Eski
Beşiktaş'ta A. Demirspor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta A. Demirspor maçı hazırlıkları başladı 22:50
Yücel'den Sergen Yalçın itirafı! İşte görüşmenin detayları Yücel'den Sergen Yalçın itirafı! İşte görüşmenin detayları 22:26
A. Efes Pana'yı farklı geçti! A. Efes Pana'yı farklı geçti! 22:16
Kayakla Atlama Milli Takımı ilk kez Dünya Kupası'nda yer aldı Kayakla Atlama Milli Takımı ilk kez Dünya Kupası'nda yer aldı 22:14
Manisa FK nefes aldı! Manisa FK nefes aldı! 22:12
Adana ikinci yarıda açıldı Adana ikinci yarıda açıldı 22:06