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Haberler Süper Lig Göztepe 3-1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Göztepe 3-1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 mağlup etti. İzmir ekibinin gollerini Juan, Romulo ve Tjanic'ten geldi. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 18:00
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Göztepe 3-1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Göztepe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Maç Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta ev sahibi ekibin golleri 39. dakikada Juan, 42. dakikada Romulo ve 59. dakikada Tjanic'den geldi.

Adana Demirspor'un tek golünü 88. dakikada Abat Aymbetov kaydetti.

Göztepe bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti. Adana Demirspor ise son sırada kaldı.

Süper Lig'in 16. hafta maçında Göztepe deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

Adana Demirspor ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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