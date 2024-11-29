Takım ruhu

Göztepe'nin geçen sezon Süper Lig'e çıkmasında büyük bir pay sahibi olan ve bu sezon da uzun uğraşlar sonucunda bonservisiyle kadroya katılan kaleci Lis, başarılarının sırrını açıkladı. Göztepe'nin Türkiye'deki diğer kulüplerden farklı olduğunu hissettiğini ve bu sezon iyi bir kadro kurulduğunu belirten 27 yaşındaki Polonyalı eldiven, "Çok iyi bir takımız. Sadece sahada değil, saha dışında da bir aileyiz. Çok iyi ilişkilerimiz var ve herkes Göztepe için mücadele etmek istiyor. Bu çok önemli ve bence taraftarlarımız bunu ilk maçımızdan itibaren fark etti. Bu tamamen şans değil. Ligde iyi durumdayız" diye umut dağıttı.

SÜPER LİG'DE 14. HAFTA AKDENİZ'DE BAŞLIYOR

Süper Lig'in 14. haftası, bugün oynanacak Antalyaspor-Sivasspor maçıyla başlıyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek. Antalyaspor 14 puanla 14., Sivasspor ise 18 puanla 7. sırada yer alıyor.

DEMİR DALCI DÖNEMİ

Serkan Damla ile yollarını ayıran sonuncu sıradaki Adana Demirspor, Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar anlaştı. Son olarak 1. Lig ekibi Manisa FK'yi çalıştıran 51 yaşındaki Dalcı, Nisan 2024'te takımdan ayrılmıştı.

3 YIL SONRA İSTANBUL'DA MİLLİ MAÇ

A Milli Takımımızın 20 Mart'ta Macaristan ile karşılaşacağı Uluslar Ligi play-off ilk maçı İstanbul'da oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki oynanacak maçla birlikte, Milli Takımımız yaklaşık üç yıl sonra yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak. Ay-yıldızlılar, İstanbul'daki son maçını 22 Eylül 2022'de Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynamış ve maç 3-3 beraberlikle bitmişti.