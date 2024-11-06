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Haberler Süper Lig Kasımpaşa Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı!

Kasımpaşa Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 16:43 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 16:48
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Kasımpaşa Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

İstanbul ekibi ligde 14 puanla 9. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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