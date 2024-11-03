  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig

Konyaspor 3-2 Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor sahasında Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 15:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konyaspor 3-2 Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET)

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma 3-2 Konyaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 32, 50 ve 73.dakikada Alassane Ndo kaydedip hat trick yaparken, Başakşehir'in gollerini ise 45+2.dakikada Jerome Opoku ve 90+3. dakikada Krzystof Piatek kaydetti.

RECEP UÇAR İLE İLK GALİBİYET

Teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırıp yerine Recep Uçar'ı getiren Konyaspor, 49 yaşındaki teknik direktörün yönetiminde ilk galibiyetini aldı. Uçar, ayrıca Konyaspor'un 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Konyaspor, Süper Lig'de en son 3 puanını 6 Ekim tarihinde Eyüpspor'a karşı sahasında almıştı.

Bu karşılaşmayla birlikte Konyaspor ligde 14 puana yükseldi, Başakşehir ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Başakşehir ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

REKLAM - TOD
Arda Güler ve F.Bahçe yeniden kavuşuyor!
DİĞER
SON DAKİKA: Muslera kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Son dakika: Çorum'da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü... Acı haber geldi
F.Bahçe'den Talisca operasyonu!
G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye! Transferde büyük sürpriz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Efes galibiyet serisini sürdürdü A. Efes galibiyet serisini sürdürdü 15:31
Konyaspor galibiyeti hatırladı! Konyaspor galibiyeti hatırladı! 15:30
Brezilya'da pole pozisyonu Norris'in! Brezilya'da pole pozisyonu Norris'in! 15:28
Sakaryaspor nefes aldı! Sakaryaspor nefes aldı! 15:25
F.Bahçe'den Talisca operasyonu! F.Bahçe'den Talisca operasyonu! 15:24
Papara Park dev maça hazır! İşte Trabzonspor'un paylaşımı Papara Park dev maça hazır! İşte Trabzonspor'un paylaşımı 14:55
Daha Eski
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! 14:43
G.Saray Chioma Sabastine'i kadrosuna kattı! G.Saray Chioma Sabastine'i kadrosuna kattı! 14:30
Mourinho'nun sonraki adresi... Mourinho'nun sonraki adresi... 14:03
Arda Güler ve F.Bahçe yeniden kavuşuyor! Arda Güler ve F.Bahçe yeniden kavuşuyor! 13:48
Kerem'den Türk futbol tarihine geçecek imza! Kerem'den Türk futbol tarihine geçecek imza! 13:29
Konyaspor - Başakşehir | CANLI Konyaspor - Başakşehir | CANLI 13:23