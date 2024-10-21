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Haberler Süper Lig

Bodrum FK - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Bodrum FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 19:56
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Bodrum FK - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasının kapanış mücadelesinde Bodrum FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekipte galip gelmek için sahaya çıkıyor. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.

BODRUM FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Bodrum FK: Diogo, Üzeyir, Ajeti, Ali, Celustka, Fredy, Ahmet, Musah, Pedro, Dimitrov, Puşcaş.

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Aliqulov, Halil İbrahim, Papanikoloau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Emrecan, Jurecka.

BODRUM FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

BODRUMSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçı 21 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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