Bodrum FK - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasının kapanış mücadelesinde Bodrum FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.
Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekipte galip gelmek için sahaya çıkıyor. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.
BODRUM FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
Bodrum FK: Diogo, Üzeyir, Ajeti, Ali, Celustka, Fredy, Ahmet, Musah, Pedro, Dimitrov, Puşcaş.
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Aliqulov, Halil İbrahim, Papanikoloau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Emrecan, Jurecka.
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BODRUMSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçı 21 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.