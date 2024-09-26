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Haberler Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna "Şamil Ekinci" ismi verildi

TFF, 2024-2025 Trendyol Süper Lig'in "Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 17:53
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna "Şamil Ekinci" ismi verildi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar verdi.

Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı.

Casper
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