Göztepe'ye yeni kaleci

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, bonservisi elinde bulunan 22 yaşındaki kaleci Emircan Seçgin'le prensip anlaşmasına vardı. Mevcut kadrodan 27 yaşındaki file bekçisi Ekrem Kılıçarslan'la yollarını ayırmaya hazırlanan İzmir ekibi, kalede oluşacak bu boşluğu doldurmak için son olarak İskenderunspor'da forma giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan 22 yaşındaki kaleci Emircan Seçgin'le prensip anlaşmasına vardı. Bu hamleyle beraber Göztepe'nin kaleci rotasyonunda Mateusz Lis, Arda Özçimen ve Emircan Seçgin olması bekleniyor.