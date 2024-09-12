  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig

Göztepe'ye yeni kaleci

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, bonservisi elinde bulunan 22 yaşındaki kaleci Emircan Seçgin'le prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe'ye yeni kaleci

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, bonservisi elinde bulunan 22 yaşındaki kaleci Emircan Seçgin'le prensip anlaşmasına vardı. Mevcut kadrodan 27 yaşındaki file bekçisi Ekrem Kılıçarslan'la yollarını ayırmaya hazırlanan İzmir ekibi, kalede oluşacak bu boşluğu doldurmak için son olarak İskenderunspor'da forma giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan 22 yaşındaki kaleci Emircan Seçgin'le prensip anlaşmasına vardı. Bu hamleyle beraber Göztepe'nin kaleci rotasyonunda Mateusz Lis, Arda Özçimen ve Emircan Seçgin olması bekleniyor.

Lewa'dan Zalewski'ye: G.Saray'ı sakın...
F.Bahçe'ye Juve'den bir yıldız daha!
DİĞER
‘Baskül Ailesi’nin Fidan'ı bakın şimdi ne halde! Gamze Gözalan incecik oldu gören tanıyamadı!
Yüksel Güran ve Salim Güran'ın ilişkisi mi var? İtirafçı nasıl yakalandı?
Medina F.Bahçe için dev teklifi reddetmiş!
G.Saray'dan orta saha harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Ebimbe için gemileri yaktı! G.Saray Ebimbe için gemileri yaktı! 00:11
G.Saray'da sürpriz ayrılık! G.Saray'da sürpriz ayrılık! 00:11
Arda Güler'den EA FC puanına tepki! Arda Güler'den EA FC puanına tepki! 00:11
Uşakspor farklı turladı! Uşakspor farklı turladı! 00:11
Erdoğan, Beşiktaş'ı kabul etti! Erdoğan, Beşiktaş'ı kabul etti! 00:11
Kırıkkale FK 90+'da turladı! İşte maçın golleri Kırıkkale FK 90+'da turladı! İşte maçın golleri 00:11
Daha Eski
Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! 00:11
Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! 00:11
Cherki'den G.Saray'a yanıt! Cherki'den G.Saray'a yanıt! 00:11
Doğan: Osimhen Trabzonspor'a önerildi! Doğan: Osimhen Trabzonspor'a önerildi! 00:11
Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! 00:11
F.Bahçe'ye gençlik aşısı! F.Bahçe'ye gençlik aşısı! 00:11