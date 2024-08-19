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Hatayspor 1-1 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 23:01 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 23:15
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Hatayspor 1-1 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'in 2'nci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

2'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Kasımpaşa'da Aytaç Kara, ceza sahası içerisindeki Da Costa'ya ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

21'inci dakikada sağdan rakip ceza sahasına giren Hatayspor'da Kamil Ahmet Çörekçi'nin içeriye çevirdiği top savunmanın müdahalesi sonrası Fernandes'in önünde kaldı. Fernandes yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

42'nci dakikada takım arkadaşının pasıyla rakip savunmanın arkasına sızan Hajradinovic'in şutunda kaleci Erce Kardeşler ayaklarıyla topu kornere çeldi.

43'üncü dakikada Aytaç Kara'nın kullandığı kornerde oluşan karambolde Fall'ın kafa vuruşunu kaleci Erce Kardeşler topu çizgiden çıkarttı.

44'üncü dakikada sol çaprazdan rakip ceza sahasına giren Kasımpaşa'da Ben Ouanes'in ortaya çevirdiği topu Kamil Ahmet Çörekçi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü sona erdi.

55'inci dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Kasımpaşa'da Da Costa'nın şutunda kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

72'nci dakikada aldığı pasla rakip ceza sahasına giren Hatayspor'da Bamgboye'nin içeriye çevirdiği topa uzanan takım arkadaşı Okoronkwo dokunamadı.

88'inci dakikada Okoronkwo'dan aldığı pasla rakip ceza alanına giren Hataysporlu Bamgboye'nin içeriye çevirdiği topu kaleci Gianniotis ağlarla buluşmadan son anda uzaklaştırdı.

90+1'inci dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı kornerde seken topa yükselen kaleci Erce Kardeşler topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Da Costa eşitliği sağladı: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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