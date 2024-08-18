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Süper Lig'in yeni ekipleri karşı karşıya geliyor!

Süper Lig'in yeni ekipleri Eyüpspor ile Bodrum FK 2. haftada karşı karşıya geliyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 14:31
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Süper Lig'in yeni ekipleri karşı karşıya geliyor!

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilip 2024-2025 sezonuna mağlubiyetle başlayan Bodrum Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Bodrum FK'da sakatlığı bulunan Tunahan maçta görev alamayacak. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Bizim iyi bir oyun düzenimiz var. Bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız. Ligdeki ikinci sınavımızı başarılı bir şekilde vermek istiyoruz" dedi.

Eyüpspor'da ise Teknik Direktör Arda Turan, geçen hafta Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulübede görev alamayacak.

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