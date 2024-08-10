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Kasımpaşa - Konyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. Sezonun ilk haftasında Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk ediyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 19:18 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 19:20
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Kasımpaşa - Konyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. Sezonun ilk haftasında Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk ediyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Omerou, Sadık, Wink, Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Damjanovic, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Konyaspor maçı TSİ 19.15'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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