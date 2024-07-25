Haberler Süper Lig Antalyaspor 0-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antalyaspor 0-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Yiğidolar 1-0 kazandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 19:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalyaspor 0-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında hazırlık maçında Antalyaspor ile karşılaşan Sivasspor rakibini 1-0 mağlup etti.

Yeni sezona Erzurum'da hazırlanan Sivasspor, kamptaki dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor ile karşılaştı. Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadeleden kırmızı-beyazlılar 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Murat Şener yaptı. Sivasspor maça; Hüseyin Arslan, Alaaddin Okumuş, Achilleas Poungouras, İsmael Sidibe, Yusuf Çağlar Kefir, Özkan Yiğiter, Eren Kaya, Ziya Erdal, Emre Gökay, Queensy Menig ve Mümin Barış Nazlı 11'iyle başladı.

Yiğidoların golünü 41. dakikada Queensy Menig kaydetti.

Türk Telekom
Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu
DİĞER
Şarkıcı Ceylan’ın saray yavrusu dudak uçuklattı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks manzaralı villası
ABD Kongresi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlandı! Skandal görüntülere Türkiye'den peş peşe tepkiler: Yazıklar olsun
G.Saray Wendel'den vazgeçti! İşte sebebi
F.Bahçe'de sıra orta sadaha!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor Antalyaspor'u tek golle geçti! Sivasspor Antalyaspor'u tek golle geçti! 19:33
Ruzomberok - Trabzonspor | CANLI Ruzomberok - Trabzonspor | CANLI 19:23
Sivasspor'da Rey Manaj şoku! Sivasspor'da Rey Manaj şoku! 19:21
En-Nesyri çalışmalara başladı! En-Nesyri çalışmalara başladı! 18:59
Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu 18:14
G.Saray Wendel'den vazgeçti! İşte sebebi G.Saray Wendel'den vazgeçti! İşte sebebi 18:10
Daha Eski
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 18:04
Manisa FK Fofana'yı kadrosuna kattı! Manisa FK Fofana'yı kadrosuna kattı! 17:52
G.Saray yeni transferini böyle açıkladı! G.Saray yeni transferini böyle açıkladı! 15:53
Günün transfer bombası: Memphis Depay! Günün transfer bombası: Memphis Depay! 15:44
G.Saray'da flaş gelişme! Kazımcan... G.Saray'da flaş gelişme! Kazımcan... 14:34
Ruzomberok - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! Ruzomberok - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! 14:15