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Sezonun maçı

Samsunspor’un Alman hocası, “Maçı dört gözle bekliyoruz. Taraftarımızın desteği ile birlikte Alanya maçından istediğimiz sonucu almak istiyoruz” diye destek istedi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Sezonun maçı

Ligin bitimine 2 hafta kala düşme hattının en üstündeki K.Gümrük'ün 5 puan önünde 42 puanla 12. Samsunspor, son hafta K.Gümrük'e konuk olacak. Teknik Direktör Markus Gisdol, yarın evlerindeki Alanya maçını kazanarak, ligde kalmayı garantilemek istediklerini söyledi. Gisdol, "Maçı dört gözle bekliyoruz. Tekrar taraftarımızın önüne çıkacağımız için sabırsızlanıyoruz. Her iç saha maçında bize müthiş destek oluyorlar. Zor bir rakibe karşı oynayacağız ve en iyi performansımızı göstermeliyiz" dedi.

"TARAFTARIMIZLA KAZANACAĞIZ"

Taraftarların desteğiyle Alanyaspor karşılaşmasından istedikleri sonuçla ayrılmak adına mücadele vereceklerini vurgulayan Alman teknik adam, "Deplasman performansımızla alakalı şu anda konuşmak istemiyorum. Odaklanmış olduğumuz bir maç var. O da evimizdeki Alanyaspor maçı. Taraftarımız şimdiye kadar bizi inanılmaz bir şekilde destekledi. Son iç saha maçında da destek istiyoruz. Her hoca ve takım böyle bir taraftar ister. Taraftarımızın desteği kazanıp ligde kalmak istiyoruz" diye konuştu.

SAMSUN 19 MAYIS ATATÜRK CUP BAŞLADI

Samsunspor'un geleneksel hale getirmek istediği 'Samsun 19 Mayıs Atatürk Cup' turnuvası başladı. Turnuvaya, U11-U12 yaş gruplarından 19 takım ve 500 sporcu katıldı. Yarınki finalle bitecek turnuvada ilk gün maçlarında Samsun Yolspor, Baruthanespor'u 3-1 yendi.

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