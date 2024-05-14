Haberler Süper Lig Süper Lig'de yeni sezon transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de yeni sezon transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun transfer dönemi tarihlerini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 14:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig'de yeni sezon transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 futbol sezonu transfer dönemi tarihlerini açıkladı.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ

24 Haziran - 13 Eylül 2024

ARA TRANSFER DÖNEMİ

13 Ocak - 11 Şubat 2025

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir."

Türkiye Polonya maçı ne zaman? Devamını Oku BUNU DA OKU

İş Bankası
Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip
DİĞER
Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye Japonya maçı CANLI YAYIN kanalı!
Son dakika: Başkan Erdoğan rakamlarla duyurdu: Avrupa'da lideriz! | Fahiş fiyat ve stokçuluğa sert tepki: Göz açtırmayacağız
Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular
F.Bahçe'yi yıkmıştı şimdi G.Saray'a imza atıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip
G.Saray'dan şaşırtan transfer hamlesi!
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 15 - 21 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
Beyoğlu su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (14 Mayıs 2024)
Bayrampaşa su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (14 Mayıs 2024)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marina Markova VakıfBank'ta! Marina Markova VakıfBank'ta! 15:46
Orkestra şefi Mertens! Avrupa'da zirvede Orkestra şefi Mertens! Avrupa'da zirvede 15:43
Türkiye Polonya maçı ne zaman? Türkiye Polonya maçı ne zaman? 14:46
İşte yeni sezon transfer tarihleri! İşte yeni sezon transfer tarihleri! 14:53
THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si belli oldu! THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si belli oldu! 15:11
Adem Büyük'e şok haber! Adem Büyük'e şok haber! 15:19
Daha Eski
ManU'dan flaş Raphael Varane kararı! ManU'dan flaş Raphael Varane kararı! 13:10
Sevilla - Cadiz maçı ne zaman? Sevilla - Cadiz maçı ne zaman? 13:24
Rayo Vallecano - Granada maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Granada maçı ne zaman? 13:27
Celta Vigo - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Celta Vigo - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 13:31
Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman? Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman? 13:36
Cengiz Ünder tepki çekti! G.Saray derbisinde... Cengiz Ünder tepki çekti! G.Saray derbisinde... 13:45