Süper Lig'de yeni sezon transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 futbol sezonu transfer dönemi tarihlerini açıkladı.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ

24 Haziran - 13 Eylül 2024

ARA TRANSFER DÖNEMİ

13 Ocak - 11 Şubat 2025

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir."