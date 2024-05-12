Hatayspor 2-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig 36'ncı hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren iki takım Atakaş Hatayspor ile MKE Ankaragücü kozlarını Mersin'de paylaştı.

Ligde 34 puanla 18. sırada bulunan Atakaş Hatayspor, 39 puanla 14. sırada yer alan MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Karşılaşma Hatayspor'un 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı. Maça her iki takım da kontrollü başladı.

6'ncı dakikada sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Flips'in vuruşunda kaleci Erce topu köşeden çıkardı.

Maçın 27'nci dakikasında kendi yarı sahasında aldığı topla yaklaşık 45 metre top süren Dele Bashiru'nun uzaktan şutunu kaleci Ertaç yumrukla uzaklaştırdı.

45+1'de gelişen Ankaragücü atağında Roger Flips'in vuruşu az farkla auta çıktı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçın 2'nci yarısında her iki takım da gol bulmak için karşı ataklarda bulundu. 55'inci dakikada sağ taraftan gelişen Hatayspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Dele Bashiru'un vuruşunu kaleci Ertaç kornere çeldi.

70'inci dakikada Hatayspor'da Görkem Sağlam, 30 metreden mükemmel bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

73'üncü dakikada konuk MKE Ankaragücü, beraberlik gölüne yaklaştı. Sağ taraftan Garry Rodrigues'in sağ kanattan ceza sahasına girip ortaya bıraktığı topa gelişine vuran Ali Kaan'ın vuruşunu kaleci Erce çıkardı.

77'nci dakikada ev sahibi Hatayspor 2'nci gole yaklaştı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Dele Bashiru'nun vuruşundan top direkten döndü. Dönen topun önünde bulunan Silva'nın vuruşu üstten dışarıya çıktı.

85'inci dakikada Kitsuou'un sağ taraftan ortasını Rodrigues içeriye çıkardı. Macheda, önüne gelen topu ağlara göndererek takımına beraberlik getirdi.

90'ıncı dakikada Hatayspor bir kez daha önce geçti. Rui Pedro'nun sol kanattan ortasına çok iyi yükselen Dadashov'un kafa vuruşunda top ağlara buluşturarak takımını öne geçirdi.

3 puanı son dakika golüyle alan Hatayspor puanını 37'ye yükseltti.

Ankaragücü ise 39 puanda kaldı.