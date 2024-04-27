Kazanacağız

Avrupa kupalarını hedefleyen Çaykur Rizespor, yarın evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Geçen hafta direkt rakibi Başakşehir'e yenilen Atmacalar, başkent ekibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Yeşilmavililerin Brezilyalı sağ açığı Sauer, taraftarlarının desteğiyle kazanacaklarını savundu. 30 yaşındaki tecrübeli sambacı, "Bildiğiniz gibi Süper Lig'de bütün maçlar çok zor. Ankaragücü ile çok zorlu iki maç oynadık. Evimizde taraftarımız önünde oynayacağımız bir maç olacak. Taraftarımızın desteğiyle galibiyetle alacağımız bir maç olacak" dedi.

DEPLASMANA ÇÖZÜM ARIYORUZ

Rize'de taraftarları önünde daha rahat oynadıklarının altını çizen Sauer, "Deplasmanda maalesef iyi sonuçlar alamadık. Örneğin son Başakşehir maçında yakaladığımız birçok fırsatı değerlendiremedik. Oyunu domine eden bizdik ama mağlubiyetle sahadan ayrıldık. Evimizdeki maçlarda ise taraftarımızın desteği ve kendimizi daha rahat hissetmemiz iyi skorları tetikliyor olabilir. Biz de duruma bir çözüm bulmaya çalışıyoruz ama dış sahada olumsuz iç sahada daha olumlu sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.