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Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! İşte o liste...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de 31. hafta geride kalırken zirve yarışı kadar gol krallığı mücadelesi de dikkat çekti. İşte gol krallığı yarışındaki o liste ve detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 08:48
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Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! İşte o liste...

1 - Edin Dzeko (Fenerbahçe) | 19 gol

Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! İşte o liste...

2 - Mauro Icardi (Galatasaray) | 18 gol

Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! İşte o liste...

3 - Rey Manaj (Sivasspor) 16 gol

Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! İşte o liste...

4 - Mame Thiam (Pendikspor) | 14 gol

Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! İşte o liste...

5 - Piatek (Başakşehir) | 13 gol

Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! İşte o liste...

5 - Adam Buksa (Antalyaspor) | 13 gol

Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! İşte o liste...

5 - Aytaç Kara (Kasımpaşa) | 13 gol

Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! İşte o liste...

6 - Nuno Da Costa (Kasımpaşa) | 12 gol

Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! İşte o liste...

7- Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) | 11 gol

Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! İşte o liste...

7- Denis Dragus (Gaziantep FK) | 11 gol

Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! İşte o liste...

7- Sokol Cikalleshi (Konyaspor) | 11 gol

Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! İşte o liste...

8- Trezeguet (Trabzonspor) | 10 gol

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