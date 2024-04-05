Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! İşte o liste...
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de 31. hafta geride kalırken zirve yarışı kadar gol krallığı mücadelesi de dikkat çekti. İşte gol krallığı yarışındaki o liste ve detaylar...
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2 - Mauro Icardi (Galatasaray) | 18 gol
3 - Rey Manaj (Sivasspor) 16 gol
4 - Mame Thiam (Pendikspor) | 14 gol
5 - Piatek (Başakşehir) | 13 gol
5 - Adam Buksa (Antalyaspor) | 13 gol
5 - Aytaç Kara (Kasımpaşa) | 13 gol
6 - Nuno Da Costa (Kasımpaşa) | 12 gol
7- Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) | 11 gol
7- Denis Dragus (Gaziantep FK) | 11 gol
7- Sokol Cikalleshi (Konyaspor) | 11 gol
8- Trezeguet (Trabzonspor) | 10 gol
8- İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) | 10 gol
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