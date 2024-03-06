Trendyol Süper Lig'de 28. haftada sahada inceleme yapılan VAR kayıtları dün açıklandı. Herkesin merak ettiği konu Beşiktaş- Galatasaray mücadelesinde Omar Colley'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda VAR odasındaki Koray Gençerler ile hakem Halil Umut Meler'in arasında geçen konuşmaydı. Pozisyonda sarı kart gösteren Halil Umut Meler, VAR'ın çağrısı üzerine Colley'in Barış Alper'e hareketini tekrar izledi ve karırını kırmızı olarak değiştirdi.

TABANLA MÜDAHALE VAR

Bu hafta Süper Lig'de gösterilen kırmızı kartların üçü VAR'ın çağrısıyla geldi. Colley'in pozisyonunda VAR'ın "Sol ayak gergin. Ayak tabanıyla bir müdahale var" uyarısıyla Colley'e kırmızı kart çıktı. Bunun haricinde Başakşehir- Samsunspor maçının 34. dakikasında Samsunsporlu Marius Mouandilmadji'ye de VAR uyarısıyla kırmızı kart gösterildi. Adana Demirspor-Karagümrük mücadelesinde de Karagümrüklü Ceccherini VAR uyarısıyla kırmızı gördü.

BAŞAKŞEHİR - SAMSUN

DAKİKA 31: VAR (Bülent Birincioğlu): Buğra potansiyel kırmızı kart için seni davet ediyorum. Önce temas anını göstereceğim sana.

HAKEM (Buğra Taşkın): Bir de geniş açıdan görebilir miyim? Turunculu topa dokunuyor tamam. Avantaja bırakmıştım, kale atışıyla başlıyorum. 9 numaralı oyuncuya kırmızı kart göstereceğim.

ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK

DAKİKA 90+6: VAR (Ali Şansalan): Murat, potanisyel kırmızı kart için sana inceleme öneriyorum.

HAKEM (Murat Erdoğan): Geliyorum hocam.

VAR: Murat temas noktasını gösteriyorum. Oyuncu çelme takmıyor tekme atıyor.

HAKEM: Tamam topla oynama niyeti yok. Direkt tekme attığını gördüm. Kırmızı kart.

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK

DAKİKA 52: VAR (Emre Malok): Direnç, seni potansiyel bir sonucu bilinen OFR için sahada incçelemeye davet ediyorum. Kaleci topa dokunmuyor. Öncesindeki APP'deki potansiyel ihlali izleteceğim.

HAKEM (Direnç Tosunoğlu): Evet tamam hocam gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım hocam. Antalyaspor lehine faul.