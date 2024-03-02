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Sessiz açılış

Haftanın açılış maçında 5 haftadır yenilmeyen Sivasspor'u konuk eden Kasımpaşa, kaleci Ali Şaşal’ı ve direkleri geçemeyince 1 puanla yetindi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Sessiz açılış

Trendyol Süper Lig'd 28. haftanın açılış maçında gol sesi çıkmadı.... Ligde 5 haftadır yenilmeyen Sivasspor, İstanbul deplasmanından Kasımpaşa'dan 1 puan koparmayı başardı: 0-0. Karşılaşmada Kasımpaşa forvetlerine duvar ören kaleci Ali Şaşal ve kale direkleri, Sivasspor'un 1 puan almasında büyük rol oynadı. Kasımpaşa önümüzdeki hafta İstanbul derbisinde İstanbulspor ile karşılaşacak. Sivas ise Alanya'yı ağırlayacak.

ALİ ŞAŞAL'I GEÇEMEDİLER

28. haftanın açılış maçında Sivasspor'u ağırlayan Kasımpaşa'nın forvetleri, kaleci Ali Şaşal Vural'ı geçemeyince 1 puana razı oldular. Direklerde İstanbul ekibine izin vermedi.

AVRUPA'YI HEDEFLEDİK

Sivas beraberliği sonrası konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Oyunumuzu geliştirerek Avrupa kupalarına gitmeyi hedef koyduk" dedi ve şöyle devam etti: Daha pozisyonlu, gollü maç izletmek isterdik. Bizim her maç hedefimiz 3 puan. Ancak, rakip kapanınca ciddi bir oyuncu kalitesine ihtiyaç duyuyorsunuz.

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