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Şota'dan hakem isyanı! "Çok basit faul veriliyor"

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'te maç sonrasında konuşan teknik direktör Şota Arveladze, maçta 10 kişi kalmanın zorluğunu yaşadıklarını ve çok basit faul verildiğini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 19:15 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 19:19
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Şota'dan hakem isyanı! "Çok basit faul veriliyor"

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, maçta 10 kişi kalmanın zorluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şota Arveladze, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın hareketli geçtiğini belirten Şota, "İyi zamanda golü bulduk. İyi de başladık. Sonrasında 10 kişi kaldık. Beklenmeyen bir kırmızı kart oldu. İyi gidiyorduk. İlk devre pozisyonlar bulduk. İkinci devre de 10 kişi kalmanın zorluklarını yaşadık. Çok basit faul veriliyor. Futbolcuları aslında tebrik etmek istiyorum. Kolay değil. Alanyaspor, iyi top çeviren bir takım. Son dakikada VAR'a gitmesi bana biraz tuhaf geliyor. Son dakikada verilen kararda futbolcunun nereye dokunduğunu göremiyoruz. Söyleyeceğimiz fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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