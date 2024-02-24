Haberler Süper Lig Mondihome Kayserispor 3-2 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Mondihome Kayserispor 3-2 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı ev sahibi Kayserispor 3-2 kazandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 15:41
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Mondihome Kayserispor 3-2 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı ev sahibi Kayserispor 3-2 kazandı.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Ankaragücü ilk yarının uzatma dakikalarında Christian Bassogog ve Efkan Bekiroğlu ile skoru 2-0'a getirdi. İkinci yarıda etkili olan ev sahibi 53. dakikada Duckens Nazon, 62. dakikada Julian Jeanvier ve 90. dakikada Carlos Mane kaydetti.

Kayserispor puanını 35 yaptı. Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

Kayserispor 28. haftada Rizespor'a konuk olacak. Başkent ekibi ise taraftarı önünde İstanbulspor'u ağırlayacak.

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