Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Haliç derbisine sahne olan karşılaşmada Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa yükselişini sürdürmek istiyor.
Son iki maçını kazanan Shota Arveladze'nin öğrencileri zorlu deplasmandan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
KASIMPAŞA - FATİH KARAGÜMRÜK 11'LERİ
Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Oğulcan, Nuno Da Costa.
Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Bertolacci, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın.
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KASIMPAŞA - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı 16 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.