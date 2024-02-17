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Golü isteyin

Avcı, kazanma alışkanlığı için oyuncularına hücum emri verdi: Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Pendikspor maçının önemine değindi. Usta çalıştırıcı "Coşkulu, baskılı bir oyun görmek istiyorum" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Golü isteyin

Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, Pendikspor karşılaşmasına öğrencilerini iki farklı yönden hazırlıyor. Taktik çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde deneyimli çalıştırıcı öğrencilerini mental yönden de bu önemli mücadeleye hazırlıyor. Hatayspor maçında gelen galibiyetin ardından Pendikspor maçından da alınacak 3 puanın kendilerine bir kazanma alışkanlığı getireceğini düşünüyor. Bunun için oyuncularıyla yaptığı konuşmada "Ligin kırılma bölümünde yer alıyoruz. Buraları kazanarak çıkarsak lig sonunda Avrupa Kupaları sıralamasında kesin olarak yer alırız" dedi.

HEYECAN İSTEDİ

Abdullah Avcı, ligdeki kötü gidişata Hatayspor galibiyetiyle son verdiklerini kaydetti. Pendikspor karşılaşması öncesindeki konuşmasında "Sizden daha heyecanlı daha coşkulu bir oyun istiyorum. Sürekli golü isteyin" diyerek hücum emri verdi. Maçın hiçbir bölümünde taktik disiplinden asla kopmamalarını istedi. Hafta boyunca son dönemdeki yapılan hataların tekrarlanmaması üzerine çalışmalar yapan teknik ekip, Pendikspor maçında Hatayspor karşısındaki performansı daha da artırmak ve oyun gelişimini sürdürmeyi arzuluyor. Avcı bu sezonu oyun anlamında oturtmaları gerektiğini belirterek "Gelecek sezon bunun üzerine koyarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

FİKSTÜR LEHİNE DÖNÜYOR

Trabzonspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda önündeki 6 karşılaşmasının 4'ünü evinde oynayacak. Bordo-mavililer dışarıda Pendikspor ve Alanyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe'yi konuk edecek. Başakşehir ile kupa randevusunu da Papara Park'ta oynayacak.

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