Haberler Süper Lig Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak: Umarım kazanma alışkanlığımızı sürdürebiliriz

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak: Umarım kazanma alışkanlığımızı sürdürebiliriz

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, 3-1 kazanılan Adana Demirspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Kanbak, "Umarım kazanma alışkanlığımızı sürdürebiliriz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 23:20
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Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak: Umarım kazanma alışkanlığımızı sürdürebiliriz

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, bugün kendileri için çok önemli bir müsabaka oynadıklarını söyledi.

Ligdeki yerlerini ve bundan sonraki durum ile hedeflerine dair yol haritasını çizecek bir maç oynadıklarını ifade eden Kanbak, şunları dile getirdi:

"Bugün kazandık. Şu anda maç fazlasıyla dördüncü sıradayız. Bu bizim için çok keyif verici bir durum. Maçtan önce oyuncularımızla 'Belki bu müsabakalarda topu çok ayağımızda tutan, topa sahip olan bir takım değiliz. Zaman zaman bu konularda eleştirenler de oluyor. Ama yakaladığımız fırsatları, kazandığımız topları çok etkili bir şekilde, en hızlı şekilde rakip kaleye giderek sonuçlandırmayı başarabilen bir oyun kültürünü, oyun yapısına sahibiz.' diye konuştuk. Bu da rakiplerimiz için çok büyük tehdit. Bugün bir örneğini yaşadık. Önceki maçlarda da bunu yaşamıştık, Adana Demirspor'a karşı iki golle de kazandığımız top sonrası önemli geçiş fırsatları, 2-3 pasta hemen rakip kaleye, rakip ceza sahasına inebiliyor. Bu yönümüzü geliştireceğiz. Daha da iyi, verimli bir şekilde kullanmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Umarım kazanma alışkanlığımızı sürdürebiliriz ve izleyenlere keyifli futbol izletmeye devam ederiz."

Kanbak, teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezalı olduğunu anımsatarak galibiyeti ona ve kendilerini bu maçta yalnız bırakmayan taraftalar ile Kasımpaşa camiasına hediye ettiklerini bildirdi.

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