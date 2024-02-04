Piatek uçurdu

Ligde son dönemde tırmanışa geçen Başakşehir, son sırada yer alan İstanbulspor'a şans tanımadı. Geçen hafta Konyaspor karşısında hat-trick yapan Krzysztof Piatek yine sahneye çıktı. 36'da perdeyi açan Polonyalı, 71'de bir gol daha kaydetti. Duble yapan 28 yaşındaki oyuncu, takımına zaferi getiren isim oldu. 33 puana yükselen Başakşehir, Süper Lig'deki çıkışını sürdürdü. Son sırada yer alan İstanbulspor ise 11 puanda kalarak umutlarını tüketmeye devam etti.

HEDEFE ULAŞACAĞIZ

Başakşehir hocası Çağdaş Atan, "İlk 4-5 hedefine ulaşarak Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz" dedi.