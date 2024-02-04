Haberler Süper Lig Piatek uçurdu

Piatek uçurdu

Başakşehir, İstanbulspor engelini Polonyalı yıldızı Piatek’in iki golüyle aştı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Piatek uçurdu

Ligde son dönemde tırmanışa geçen Başakşehir, son sırada yer alan İstanbulspor'a şans tanımadı. Geçen hafta Konyaspor karşısında hat-trick yapan Krzysztof Piatek yine sahneye çıktı. 36'da perdeyi açan Polonyalı, 71'de bir gol daha kaydetti. Duble yapan 28 yaşındaki oyuncu, takımına zaferi getiren isim oldu. 33 puana yükselen Başakşehir, Süper Lig'deki çıkışını sürdürdü. Son sırada yer alan İstanbulspor ise 11 puanda kalarak umutlarını tüketmeye devam etti.

HEDEFE ULAŞACAĞIZ

Başakşehir hocası Çağdaş Atan, "İlk 4-5 hedefine ulaşarak Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz" dedi.

DİĞER
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme!
Gaziantep Nurdağı'nda emniyet helikopteri düştü! 2 pilotumuz şehit... Bakanlardan peş peşe açıklama ve taziye mesajları
Galatasaray'dan Tete kararı! Bonservis bedeli...
Galatasaray'a kadife bilek geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erman Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş sözler!
Kartal'dan dikkat çeken Çağlar açıklaması!
İstanbul barajlar doluluk oranı 4 Şubat
ATV CANLI İZLE | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erman Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş sözler! Erman Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş sözler! 00:15
Kartal'dan dikkat çeken Çağlar açıklaması! Kartal'dan dikkat çeken Çağlar açıklaması! 00:15
F.Bahçe Antalya'da kazandı! F.Bahçe Antalya'da kazandı! 00:15
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:15
Galatasaray'a kadife bilek geliyor! Galatasaray'a kadife bilek geliyor! 00:15
F.Bahçe'nin golünden önce ofsayt var mı? F.Bahçe'nin golünden önce ofsayt var mı? 00:15
Daha Eski
Antep'te kazanan çıkmadı! Antep'te kazanan çıkmadı! 00:15
Ali Koç başkanlığı bırakacağını açıkladı! Ali Koç başkanlığı bırakacağını açıkladı! 00:15
Ali Koç'tan transfer sözleri! Bonucci, Krunic ve Çağlar... Ali Koç'tan transfer sözleri! Bonucci, Krunic ve Çağlar... 00:15
Sacha Boey siftah yaptı B. Münih kazandı! Sacha Boey siftah yaptı B. Münih kazandı! 00:15
İstanbul'da kazanan Başakşehir! İstanbul'da kazanan Başakşehir! 00:15
Arda F.Bahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak Arda F.Bahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak 00:15