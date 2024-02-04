Haberler Süper Lig Dolmabahçe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası dev bir maça sahne olacak. Bu sezon zirvenin uzağında kalan Beşiktaş ve Trabzonspor, Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Kötü sezon geçiren iki kulüp de karşılaşmadan 3 puanı kapıp çıkışa geçmek istiyor. İşte zorlu karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dolmabahçe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek. Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar iki mağlubiyet ve bir beraberlik alarak hanesine sadece 1 puan yazdırırken, Trabzonspor ise aynı periyotta üç maçına da kaybetti. Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Her iki takım da kazanarak hem moral bulmak isterken, Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak. Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan, Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic kadroda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da bu akşamki maçta görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyor, Amartey, Demir Ege, Gedson, Rashica, Semih, Cenk

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniyya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan

5 YILDIZ SINIRDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Gedson Fernandes, Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz, bugün de sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Kayserispor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

KARTAL 54-48 ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor, 138. kez karşı karşıya geliyor. 51 yıllık rekabette geride kalan 137 resmi müsabakanın 54'ünü Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 187 kez fileleri havalandırırken, bordo- mavililer ise 156 gol kaydetti.

EVİNDE FARKLI ÜSTÜN

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım, İstanbul'da resmi ve özel maçlarda 67 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 107, Trabzonspor 55 gol attı.

GALİBİYETE HASRET

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile ligde oynadığı son 6 müsabakada kazanamadı. Bordo-mavili takımı son olarak 2020-21 sezonunun ilk haftasında 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, rakibiyle daha sonra yaptığı 6 mücadelede 3 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 3 karşılaşmada eşitlikle sona erdi.

SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Beşiktaş bu sezon iç sahada oynadığı son 5 lig müsabakasının sadece birini kazanabildi. Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 5 maçta Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, tek galibiyetini ise Fatih Karagümrük'e 3-0 üstünlük kurarak aldı.

DİĞER
Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner'den dizideki annesi Defne Joy Foster'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım!
Gaziantep Nurdağı'nda emniyet helikopteri düştü! 2 pilotumuz şehit... Bakanlardan peş peşe açıklama ve taziye mesajları
Galatasaray'dan Tete kararı! Bonservis bedeli...
Galatasaray'a kadife bilek geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erman Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş sözler!
Kartal'dan dikkat çeken Çağlar açıklaması!
İstanbul barajlar doluluk oranı 4 Şubat
ATV CANLI İZLE | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erman Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş sözler! Erman Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş sözler! 00:15
Kartal'dan dikkat çeken Çağlar açıklaması! Kartal'dan dikkat çeken Çağlar açıklaması! 00:15
F.Bahçe Antalya'da kazandı! F.Bahçe Antalya'da kazandı! 00:15
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:15
Galatasaray'a kadife bilek geliyor! Galatasaray'a kadife bilek geliyor! 00:15
F.Bahçe'nin golünden önce ofsayt var mı? F.Bahçe'nin golünden önce ofsayt var mı? 00:15
Daha Eski
Antep'te kazanan çıkmadı! Antep'te kazanan çıkmadı! 00:15
Ali Koç başkanlığı bırakacağını açıkladı! Ali Koç başkanlığı bırakacağını açıkladı! 00:15
Ali Koç'tan transfer sözleri! Bonucci, Krunic ve Çağlar... Ali Koç'tan transfer sözleri! Bonucci, Krunic ve Çağlar... 00:15
Sacha Boey siftah yaptı B. Münih kazandı! Sacha Boey siftah yaptı B. Münih kazandı! 00:15
İstanbul'da kazanan Başakşehir! İstanbul'da kazanan Başakşehir! 00:15
Arda F.Bahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak Arda F.Bahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak 00:15