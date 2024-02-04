Dolmabahçe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek. Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar iki mağlubiyet ve bir beraberlik alarak hanesine sadece 1 puan yazdırırken, Trabzonspor ise aynı periyotta üç maçına da kaybetti. Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Her iki takım da kazanarak hem moral bulmak isterken, Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak. Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan, Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic kadroda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da bu akşamki maçta görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyor, Amartey, Demir Ege, Gedson, Rashica, Semih, Cenk

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniyya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan

5 YILDIZ SINIRDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Gedson Fernandes, Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz, bugün de sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Kayserispor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

KARTAL 54-48 ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor, 138. kez karşı karşıya geliyor. 51 yıllık rekabette geride kalan 137 resmi müsabakanın 54'ünü Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 187 kez fileleri havalandırırken, bordo- mavililer ise 156 gol kaydetti.

EVİNDE FARKLI ÜSTÜN

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım, İstanbul'da resmi ve özel maçlarda 67 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 107, Trabzonspor 55 gol attı.

GALİBİYETE HASRET

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile ligde oynadığı son 6 müsabakada kazanamadı. Bordo-mavili takımı son olarak 2020-21 sezonunun ilk haftasında 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, rakibiyle daha sonra yaptığı 6 mücadelede 3 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 3 karşılaşmada eşitlikle sona erdi.

SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Beşiktaş bu sezon iç sahada oynadığı son 5 lig müsabakasının sadece birini kazanabildi. Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 5 maçta Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, tek galibiyetini ise Fatih Karagümrük'e 3-0 üstünlük kurarak aldı.