Haberler Süper Lig Atakaş Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI ANLATIM

Atakaş Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 16:54
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Atakaş Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Hatayspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımda galibiyet için sahaya çıkıyor. Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalıyor.

Hatayspor - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Görkem, Fernandes, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg

Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Ceccherini, Salih, Levent, Bertolacci, Eysseric, Rohden, Emre Mor, Güven, Serdar.

HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı 2 Şubat Cuma günü saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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