Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi açıklandı!

Süper Lig'in 24. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu'nun yapılan açıklamaya göre Dijital Atama Yöntemi ile belirlenen hakemler ve haftanın programı şöyle;

2 ŞUBAT CUMA:

17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor (Eryaman) ABDULKADİR BİTİGEN

17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük (Mersin) ÖMER FARUK TURTAY

20.00 Samsunspor - Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

3 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Rizespor - Konyaspor (Çaykur Didi) CİHAN AYDIN

16.00 Başakşehir - İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim) EMRE KARGIN

19.00 Gaziantep FK - Kayserispor (Kalyon) MURAT ERDOĞAN

19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya) VOLKAN BAYARSLAN

4 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Pendikspor - Adana Demirspor (Pendik) DİRENÇ TONUSLUOĞLU

16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan) OĞUZHAN ÇAKIR

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor (Tüpraş) ARDA KARDEŞLER