Bjelica, Orsic’i istiyor

Sezon başında transfer edilen ama sakatlık nedeniyle hiç forma giyemeyen Mislav Orsic'e talip çıktı. 31 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusunu bordo mavili takıma getiren teknik direktör Bjelica devrede. Bjelica'nın Orsic'i Union Berlin'e istediği öne sürüldü.

BROOS TARİH YAZIYOR

Bordo-mavili takımı bir dönem çalıştıran Hugo Broos, Güney Afrika'yı çeyrek finale taşıdı. 2009-10 sezonunun başında göreve gelen Belçikalı teknik direktör, 15 maç bordo mavili takımı çalıştırmıştı. 71 yaşındaki teknik adam bu süreçte 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşarken, 3 de beraberlik almıştı. Broos'un 1 Temmuz 2009 tarihinde başlayan kariyeri 24 Kasım 2009'da sona erdi.