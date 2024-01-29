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Başakşehir geri döndü

Bir topu direkten dönen Konyaspor, Prip’le 2-0’ı buldu. Polonyalı yıldız, 67, 79 ve 90+2’de sahne alıp gol şov yaptı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Başakşehir geri döndü

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Konyaspor, Başakşehir'i ağırladı. Turuncu-lacivertlilerin müthiş geri dönüşüne sahne olan maça Polonyalı yıldız golcü Piatek damga vurdu. Anadolu Kartalı, 8. dakikada Prip'le öne geçti. 13'te Damjanovic'in kafası direkten döndü. 14'te Danimarkalı Prip bir kez daha ağları sarsıp skoru 2-0 yaptı. İkinci devrede 67'den sonra Piatek şov başladı. 28 yaşındaki Polonyalı yıldız, 67. dakikada penaltıdan farkı bire indirdi. 79'da eşitliği sağladı. 90+2'de de müthiş geri dönüşe imzasını attı. Yeşil-beyazlıların galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, 3 maç sonra yenildi. Başakşehir ise deplasmanda yenilmezlik serisini 2 galibiyet, 2 beraberlikle 4'e yükseltti.

KIRILMA NOKTASI PENALTIYDI

Konyaspor Teknik Direktörü Ömerovic, hakeme isyan etti. Ömerovic, "Oyunun kırılma noktası penaltı pozisyonudur. Kritik bir maça, böyle tecrübesiz bir hakemin verilmesi bana göre çok mantıksız" dedi. Başakşehir hocası Çağdaş Atan ise "2-0'dan Konya gibi deplasmanda geriye dönmek bence çok öne

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