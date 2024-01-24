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Bitexen Antalyaspor - EMS Yapı Sivasspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı devam ediyor. Bitexen Antalyapsor ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park'taki mücadelede Turgut Doman düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 19:53 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 20:00
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Bitexen Antalyaspor - EMS Yapı Sivasspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı devam ediyor

Son 12 maçta sadece 1 kez kaybeden Bitexen Antalyaspor ile 3 maçtır galip gelemeyen EMS Yapı Sivasspor, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Bitexen Antalyaspor:

EMS Yapı Sivasspor:

ANTALYASPOR- SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bitexen Antalyaspor - EMS Yapı Sivasspor maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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