Bitexen Antalyaspor - EMS Yapı Sivasspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı devam ediyor

Son 12 maçta sadece 1 kez kaybeden Bitexen Antalyaspor ile 3 maçtır galip gelemeyen EMS Yapı Sivasspor, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Bitexen Antalyaspor:

EMS Yapı Sivasspor:

ANTALYASPOR- SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bitexen Antalyaspor - EMS Yapı Sivasspor maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.