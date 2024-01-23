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Pendikspor Kasımpaşa maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Siltaş Yapı Pendikspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 19:57 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 20:10
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Pendikspor Kasımpaşa maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Pendikspor ile Kasımpaşa Pendik Şehir Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Kırmızı-beyazlılar, 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle haftaya 19 puanla 19. sırada başladı. Lacivert-beyazlılar ise 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

Hakem Burak Şeker'in düdük çaldığı karşılaşmada Şeker'in yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Ali Alp yapıyor.

PENDİKSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 22. haftasında oynana Pendikspor - Kasımpaşa maçı saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

PENDİKSPOR - KASIMPAŞA 11'LER

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Nuno, Midtsjö, Halil Akbunar, İbrahim, Erencan, Thiam, Umut Nayir

Kasımpaşa: Ali Emre, Oğulcan, Sadık, Yasin, Mortadha, Gökhan Gül, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa

2. RANDEVU

Pendikspor, Kasımpaşa ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk bölümünde oynanan söz konusu müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

KASIMPAŞA'DA 5 EKSİK

Kasımpaşa'da Pendikspor maçı öncesi 5 eksik oyuncu bulunuyor. Lacivert-beyazlılarda Claudio Winck kart cezası, Kenneth Omeruo ise Afrika Uluslar Kupası'nda olması sebebiyle, Erdem Çetinkaya, Samuel Bastien ve Driess Saddiki de sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemiyor.

Paşa'da Aytaç Kara, Haris Hajradinovic, Ben Ouanes ve Iron Gomis de sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Pendikspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada deplasmanda Trabzonspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

PENDİKSPOR'DA 7 EKSİK

Pendikspor'da ise Ahmed Hassan, Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle, Görkem Bitin, Arnaud Lusamba, Emre Taşdemir, Oscar Romero, Gökcan Kaya ve Welinton da sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bıraktı.

Kırmızı-beyazlılarda Welinton, Fredrik Midtsjo ve Endri Çekiçi kart sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Alanyaspor ile oynanacak mücadelede cezalı duruma düşecek.

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