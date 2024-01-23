Pendikspor 3-2 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Umut Nayir, 44'te Mame Thiam (p) ve 90. dakikada Thuram kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 6. dakikada Joher Khadim Rassoul (k.k) ve 25'te Gökhan Gül'den geldi.

Bu sonucun ardından Pendikspor 22 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.

Ligin 23. haftasında Pendikspor deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Trabzonspor deplasmanında sahne alacak.