Mondihome Kayserispor İstanbulspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligde 21. hafta maçında Mondihome Kayserispor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor.
Mondihome Kayserispor'un ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
MONDIHOME KAYSERİSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ:
Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Attamah, Arif Kocaman, Carole, Kartal Yılmaz, Boa Morte, Karimi, Eray Özbek, Ramazan Civelek, Cardoso
İstanbulspor: Alp Arda, Deli, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Vorobjovas, Ndao, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Sambissa, Ethemi
MONDIHOME KAYSERİSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Mondihome Kayserispor - İstanbulspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.