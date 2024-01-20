Dijital devrim

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncülerinden Türk Telekom teknolojik iş birliğini büyüttü. Yıllardır Türk futboluna destek veren Türk Telekom, Trendyol Süper Lig'in Teknoloji Sponsoru oldu. Trendyol Süper Lig'de ikinci yarıdan itibaren uygulamaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi bu iş birliğinin ilk adımı olarak hayata geçirildi. Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Türk Telekom CEO'su Ümit Önal katıldı. Aynı zamanda Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin de tanıtıldığı lansmanda TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Telekom yetkilileri, Süper Lig kulüplerinin temsilcileri ve basın mensupları yer aldı.

İŞ BİRLİĞİMİZİ BÜYÜTEREK SÜRDÜRÜYORUZ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu olarak sponsorlara sadece sponsorluk çerçevesinde değil, iş ve çözüm ortağı olarak baktıklarına dikkat çekti. Başkan Büyükekşi, "Ülkemizde dijital dönüşümün lider markası Türk Telekom, yenilikçi teknolojilerin kullanılmasında öncü olmaya devam ediyor. eSüper Lig'e ismini veren Türk Telekom ile iş birliğimizi büyüterek devam ettiriyoruz. Süper Lig Teknoloji sponsorluğu iş birliğimizin ilk adımını da Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile atıyoruz. Bugün Trendyol Süper Lig'in 2023- 2024 Sezonunun ikinci devresinde uygulamaya alacağımızın sözünü verdiğimiz ve 20. hafta itibarıyla da çalıştırmaya başladığımız Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin lansmanı için bir araya geldik" dedi.

AVRUPA'DA SADECE TÜRKİYE'DE VE İTALYA'DA

Başkan Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun gelişimi için çalıştıklarının altını çizerek "Son Dünya Kupası'nda ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıyla uygulanan, Avrupa'da ise İtalya Serie A'dan sonra ilk kez Trendyol Süper Ligi'nde başlattığımız Yarı Otomatik Ofsayt Sistemini Türk Futboluna kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

TÜRK FUTBOLUNDA DİJİTAL DEVRİM BAŞLATTIK

Modern futbolda güncel teknolojiler ve dijitalleşmenin vazgeçilmez unsurların başında geldiğini vurgulayan Başkan Mehmet Büyükekşi, şöyle devam etti: Türkiye Futbol Federasyonu olarak dijitalleşmeye verdiğimiz önem ile gözlemci, temsilci raporlarının ve tüm liglerde profesyonel futbolcu lisanslarının dijitalleşmesini sağlayarak iş süreçlerinin hızlanmasını sağladık. Bu sayede zaman, iş gücü israfını önledik. Şimdi de tüm amatör futbolcuların lisanslama işlemlerinin de dijitalleştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Böylece ülkemizdeki profesyonel - amatör tüm futbolcuların lisans işlemleri dijital olarak çağa uygun hale getirilecek.

DİJİTAL FUTBOLCU BİLGİ SİSTEMİNİ KURACAĞIZ

Başkan Büyükekşi, gelişmiş futbol ülkelerinin altyapılarında uygulanan dijital futbolcu bilgi sistemleri üzerine çalışmaların devam ettiğini de belirterek "Hayata geçirmek için çalıştığımız bir diğer projemiz de Türkiye'nin her yerinde, her yaş grubunda, mevkilerine ve kişisel futbolcu özelliklerine göre arama yapılabilecek dijital futbolcu bilgi sistemini Türk Futboluna kazandırmak olacak. Avrupa'nın en genç ve başarılı milli takımlarından olan A Milli Futbol Takımımıza büyük bir genç futbolcu havuzu kazandırmak da amaçlarımızın başında geliyor. Yeni teknolojiler ve dijitalleşme projelerimiz ile orta uzun vadede Türk Futbolunun geleceğine projeksiyon tutmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

KARAR SANIYELER IÇINDE VERILECEK VE HATA PAYI DA MINIMUMA INECEK

Türk Telekom'a da teşekkür eden Başkan Mehmet Büyükekşi, "Ofsayt ile ilgili karar süresini dakikalardan saniyelere indiren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile sahadaki oyunun kalitesi artacak, hata payı da minimuma inecektir. Uzun yıllardır dijital dönüşüm, yeni teknolojiler, güçlü fiber altyapısı ve teknoloji desteği ile Türk Futboluna katkı sağlayan Türk Telekom'a, eSüper Lig isim sponsorluğunun yanı sıra Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin de futbolumuza kazandırılmasında önemli bir görev üstlendikleri için çok teşekkür ediyorum. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin Türk Futbolunun gelişimine ciddi katkı sağlamasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

YENİ TEKNOLOJİLER YOLDA

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da yaptığı konuşmada Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir paydaşı olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ümit Önal "Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, hayatın tüm alanlarında yenilikçi teknolojilerin kullanılmasında öncü rol oynuyoruz. Uzun yıllardır spora ve Türk futboluna birçok alanda destek veriyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile süregelen iş birliklerimiz kapsamında dünya futbolundaki yenilikleri ve teknolojileri hızlı ve başarılı bir şekilde ülkemiz futboluna kazandırıyoruz" dedi

TÜRKİYE YÜZYILI'NI DİJİTALİN YÜZ YILI YAPACAĞIZ

Ümit Önal, VAR sisteminden sonra daha birçok yeni teknolojiyi yeşil sahalarla buluşturacaklarının altını çizerek, "2018 yılında, teknoloji altyapısını sağladığımız ve liglerimizde uygulanmaya başlanan VAR sisteminden sonra, geçen hafta hayatımıza giren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi teknolojisinin statlarımıza ve VAR Merkezi'ne kurulumunu gerçekleştirdik. Ve bugün de burada, başta bu sistem olmak üzere, daha birçok yeni teknolojiyi yeşil sahalarla buluşturacağımız Süper Lig Teknoloji Sponsorluğu anlaşmamızı imzalamak için sizlerle bir aradayız. Bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde, Türkiye'nin teknoloji taşıyıcısı olarak ülkemizin dört bir yanını fiber ağlarla örüyor, yeni teknolojileri hayata geçirdiğimiz değer odaklı projeler üretiyor ve iş birlikleri yürütüyoruz. Sanayiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, sanattan spora birçok sektörün gelişimine destek olurken, insanı odağa alan yaklaşımımızla teknolojiyi faydaya dönüştürüyoruz. Hayatın her alanına aktardığımız dijitalleşme vizyonumuz ile Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı yapmaya kararlıyız!" diye konuştu.

TFF ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYOR

Bu sponsorluktan dolayı büyük bir heyecan içinde olduklarını vurgulayan Ümit Önal, "Türkiye Futbol Federasyonumuz, bizleri heyecanlandıran ve harekete geçiren önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl ülkemizde ilk kez düzenlenen eSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı olduk. 2018 yılında dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de uygulanmaya başlanan VAR sisteminin statlara ve VAR Merkezi'ne kurulmasında sunduğumuz katkı, Türk futbolunun dijital dönüşümünde oynadığımız rolün en önemli göstergelerinden biri oldu. Yine ayrıca, dünya futbolundaki bir yeniliği daha, pek çok ülkeden önce Türkiye Süper Ligi'nde hayata geçiren teknolojiyi sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Güçlü fiber altyapımız ve teknoloji desteğimizle Trendyol Süper Lig takımlarının stadyumlarına ve TFF VAR Merkezi'ne kurulumunu gerçekleştirdiğimiz Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Avrupa liglerinde İtalya Serie A'dan sonra ilk kez ülkemizde kullanılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

BAŞTA BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin faydalarının şimdiden konuşulmaya başlandığını kaydeden Ümit Önal, "Türk futbolundaki dijitalleşmenin önemli adımlarından biri olduğuna inandığımız ve biraz önce detaylarını dinlediğimiz Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin faydalarının şimdiden konuşulduğunu görüyoruz. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Bu sistemin futbolumuza kazandırılmasında, başta TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ve Federasyonumuzun değerli yöneticileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk sporuna ve sporcusuna destek vermeyi, teknoloji destekçisi olduğumuz Türk futbolunun dijitalleşmesinde öncü adımlar atmayı sürdüreceğiz. 'Türk Telekom'un teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi' olmaya devam edecek. Ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olsun" diyerek sözlerine son verdi.

VAR HAKEMİ MUSTAFA İLKER COŞKUN SİSTEMİ TANITTI

Lansman sırasında Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi konusunda VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun bir sunum yaptı. Coşkun, sistem nedir, nasıl çalışır, sistemde VAR hakeminin görevleri ve diğer merak edilen konularda detaylı bilgilendirmede bulundu. Sistemde stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak. VAR'da olduğu gibi Türk Telekom'un fiber internet altyapısı ile kurulan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi sayesinde, statta yaşanan pozisyonun görüntüleri Riva'daki VAR hakemleri ve saha hakemleriyle anlık olarak paylaşılabilecek.