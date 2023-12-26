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Rizespor pes etmedi

Ligde Kasımpaşa deplasmanına çıkan Rizespor 1 puana razı oldu. Kasımpaşa 17'de Aytaç Kara ile penaltı kaçırdıktan sonra 30'da Haris Hajradinovic'in sayısıyla durumu 1-0 yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 06:50
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Rizespor pes etmedi

Ligde Kasımpaşa deplasmanına çıkan Rizespor 1 puana razı oldu. Kasımpaşa 17'de Aytaç Kara ile penaltı kaçırdıktan sonra 30'da Haris Hajradinovic'in sayısıyla durumu 1-0 yaptı. Misafir takım 45'te Adolfo Gaich ile skoru eşitledi. 60'ta bu kez Nuno Da Costa ile öne geçti. Ancak 73'te tekrar sahneye çıkan Adolfo Gaich hem kendisinin hem takımının 2. golünü atıp 1 puanı kurtardı. Bu sonuçla Kasımpaşa üst üste 2. beraberliğini alırken, Rize ise iniş çıkışlı grafiğini devam ettirdi

İLHAN PALUT: 1 puan hiç fena değil Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, zorlu bir maçtan alınan 1 puanın kötü olmadığını dile getirdi. Palut, "Hiç vakit kaybetmeden evimizdeki Hatay maçına hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

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