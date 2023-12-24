Adana Demirspor - Antalyaspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor.
6 maçtır galip gelemeyen Yukatel Adana Demirspor ile Son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen Bitexen Antalyaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - BİTEXEN ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Yukatel Adana Demirspor: Shahruddin, İsmail, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Yusuf Sarı, Emre, Akintola, Yusuf Barasi.
Bitexen Antalyaspor: Ataberk, Bünyamin, Buksa, Erdoğan, Kaluzinski, Ufuk, Ömer, Streek, Ege, Bytyqi, Veysel.
YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - BİTEXEN ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Yukatel Adana Demirspor - Bitexen Antalyaspor maçı 24 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.