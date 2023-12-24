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Adana Demirspor - Antalyaspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. Adana Demirspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadelede Burak Pakkan düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 15:57 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 16:01
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Adana Demirspor - Antalyaspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor.

6 maçtır galip gelemeyen Yukatel Adana Demirspor ile Son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen Bitexen Antalyaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - BİTEXEN ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Yukatel Adana Demirspor: Shahruddin, İsmail, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Yusuf Sarı, Emre, Akintola, Yusuf Barasi.

Bitexen Antalyaspor: Ataberk, Bünyamin, Buksa, Erdoğan, Kaluzinski, Ufuk, Ömer, Streek, Ege, Bytyqi, Veysel.

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - BİTEXEN ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yukatel Adana Demirspor - Bitexen Antalyaspor maçı 24 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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